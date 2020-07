Juliana O’neal: “no defraudaré su confianza en mí”

View this post on Instagram

¡Gracias a Dios! Gracias a la Fuerza del Pueblo, especialmente al Dr. Leonel Fernandez y a todos los dirigentes que confiaron en nosotros y nos brindaron esta oportunidad. Gracias a los partidos aliados por su apoyo incondicional. Gracias Santo Domingo Este, mi gente querida, en especial la circunscripción 1, por haberme respaldado en este proceso. Gracias a todos los que voluntariamente se unieron a nuestra propuesta y aportaron a este proyecto. A los que votaron por "Juliana", por Ycelmary o simplemente depositaron su confianza en una guerrera de la vida, quiero que sepan que no defraudaré su confianza en mí. Vamos al congreso a luchar y a trabajar para lograr un mejor Santo Domingo Este y una mejor República Dominicana. Eternamente agradecida por permitirme representarles. #ahorametocalucharporti #Julianalaguerrera