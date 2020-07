Comer carne o pescado crudo puede conllevar ciertos riesgos de infección con parásitos, como la que ha sufrido una mujer que terminó en el hospital tras tomar sashimi, un plato tradicional japonés. Un reporte médico recientemente publicado en la revista The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, reseña que los doctores de un hospital de Tokio extrajeron un gusano de casi 4 centímetros de largo de la garganta de la paciente. (Seguir leyendo aquí…)