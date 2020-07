Datos del concierto virtual de Fernando Villalona

View this post on Instagram

Buen día para todos mis seguidores, estoy por aquí para invitarlos a mi primer concierto Live , el 01 de agosto desde las 9:00 de la noche con mi orquesta, vamos a bailar, gozar y cantar. Por tan solo US$10.00 dólares , el enlace esta en mi perfil , los pasos son sencillos, solo tienes que entrar a la página www.oyeradiord.com y darle click donde está el recuadro verde que aparecerá debajo del flyer promocional que dice "$10 Dominicano Soy Live Buy Now" cuento con todos ustedes!!!