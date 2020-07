Nuevo estudio sobre el dinero y la felicidad

“El dinero no puede comprar la felicidad”: es un adagio que tiene mucha fuerza en la cultura popular. Estudios han demostrado que no hay una relación directa entre el dinero y la alegría. Sin embargo los sectores menos pudientes aseguran que sería una tranquilidad no vivir con las deudas o cuentas por pagar. Entonces la Asociación Psicológica Americana (APA), realizó una investigación, sobre la división de las clases, las cuales segmentó de acuerdo a su felicidad.( Seguir leyendo…)