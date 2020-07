VIDEO | Danny Daniel califica como “crimen perfecto” caso de Zacarías Ferreira

View this post on Instagram

El cantante español Danny Daniel califica como “El crimen perfecto” lo hecho por el bachatero Zacarias Ferreira, de apoderarse y registrar como suya una de las canciones del baladista. . Danny contó a esta revista que cuando se enteró, no pudo si quiera dormir sorprendido e indignado. . Hasta el momento, @zacariasferreiraoficial no se ha pronunciado. #dannydaniel @spiritmusicgroup 👉🏽 Más detalles en nuestra web |www.luminariastv.com|