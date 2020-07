Cruz Jiminián: ‘Mas del 70% están positivos’

View this post on Instagram

Ante la denuncia de hacinamiento en la cárcel preventiva de San Pedro de Macorís, el doctor Cruz Jiminián, se dispuso a realizar pruebas rápidas para detectar el Covid-19 a privados de libertad, donde según el profesional de la medicina el 70% de los internos salieron positivos.