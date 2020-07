Clarissa Molina: «Me encuentro mucho mejor»

View this post on Instagram

Hoy me maquillé y peiné! Me encuentro mucho mejor gracias a Dios. En momentos como estos uno se da cuenta de muchas cosas; de lo que realmente importa, quienes son la gente que te quiere de verdad y a valorar cada momento que te regala la vida. Agradecida con Dios por todo, porque todo lo que me pasa es con un gran propósito (cómo me ha pasado todo en la vida) y siempre termina siendo para mejor! ✨🙏🏼🙌🏼 Pa’ lante mi gente!!! ÁNIMO! PD: Hice un mini pasarela para no perder la costumbre jeje.