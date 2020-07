Bachatero desmiente que tenga coronavirus

View this post on Instagram

Saludos mi gente, quiero desmentir esta noticia que ha estado circulando en las redes sociales, ya que muchas personas me han estado llamando preocupados, ESTO ES FALSO 🚨 Por Favor, aquellas personas que se dan la tarea de crear noticias así, NO lo hagan con algo tan delicado, tenemos familias y gente que nos quieren, que se preocupan, Att; Raulin Rodriguez 🎶