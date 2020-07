VIDEO | ‘Los negocios de última hora’

Altagracia Salazar

Santo Domingo.- El desconcierto del final del gobierno en un momento en que no valen las relaciones públicas y la prisa por hacer negocios de última hora provocan desconcierto hasta en los sectores más avezados.Forzar pruebas rápidas en los aeropuertos, cuando no aparecen para los ciudadanos del país, preocuparse por un aeropuerto y no por un hospital e intentar seguir con el esquema de que las bocinas impongan la agenda local sobre la información real que comparte el mundo parece una locura. Danilo se irá al ritmo de las cacerolas.