‘La policía nacional no alcanza para cuidar a la gente’

Altagracia Salazar

No hay policías para detener el desorden en sectores populares y los medios destacan como violadores del toque de queda que transitan fuera de horario resuelven su situación con una llamada telefónica, Parecería una receta para el caos pero la verdad no hay un liderazgo nacional frente a la pandemia del Covid y cada funcionario y cada sector está tirando la soga en función de sus conveniencias. En otros países se han acordado respuestas multisectoriales que aquí la vocación autoritaria y centralizadora de Medina no lo permitieron. Hay que esperar las lágrimas de sangre.