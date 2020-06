«Spider-Man» escala el puente de Manhattan durante las protestas por George Floyd

Miles de manifestantes por la muerte de George Floyd que intentaban cruzar el puente de Manhattan tenían un aliado poco probable: un amigable vecindario Spider-Man, según un video viral.

Los aplausos estallaron el martes por la noche cuando alguien vestido con el atuendo ajustado del superhéroe comenzó a subir una sección baja del puente, según un video que ya se vio 3 millones de veces.

A huge development at the Manhattan Bridge protest right now pic.twitter.com/rCH0GLDgEe

— Anya Volz (@AnyaVolz) June 3, 2020