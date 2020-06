View this post on Instagram

‪“Yo tengo la defensa alta”. 🙄‬ ‪¿Se te pegó el virus?‬ ‪¡Te lo dije!‬ ‪. . Pon de tu parte, por favor. ‬ ‪El virus no se ha ido. ‬ . . ‪- Usa mascarilla en lugares públicos ‬ . . ‪- No olvides lavar tus manos con jabón ‬ . . ‪- Mantén la distancia física ‬ ‪Superemos juntos la #CovidianidadRD. ‬