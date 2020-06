Policías arrodillados en solidaridad

Nueva York.–Los policías, con la cabeza gacha, se unieron para leer los nombres de hombres y mujeres negros que murieron a manos de la policía. Después se pudo ver a los manifestantes y a los oficiales dándose la mano y abrazándose. (Seguir leyendo aquí…)

– Policías que muestran su repudio por la muerte de Floyd…

Earlier today in Queens, NYPD officers joined demonstrators in kneeling during their protest. https://t.co/I71IjiFdiO pic.twitter.com/SmRgmfAAkQ

— NBC New York (@NBCNewYork) May 31, 2020