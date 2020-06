EEUU.– Pa’ que vean las vainas que algunos medios no resaltan:

Quite a sight happening in Lincoln tonight… @Lincoln_Police officers announce the "Hold Cops Accountable" initiative with local black community leaders.

Now, they're doing the Cupid Shuffle outside the @MaloneCenterLNK

(📹: @EllisWiltsey) pic.twitter.com/8F7MrSTiIn

— Bill Schammert (@BillSchammert) June 3, 2020