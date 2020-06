Ayuda para los guías del Pico Duarte

View this post on Instagram

Por la situación del Covid 19, la entrada a los parques nacionales del Pico Duarte y Valle del Tetero ha sido cerrada por ya mas de 100 dias. Sus ingresos principales se han detenido por completo. Puedes ayudarlos? Dinero, comida, ropa, lo que sea, cualquier cosa, es muy bienvenida. Escríbeme al 809-978-0303 si puedes ayudarlos. GRACIAS!!!