“En este momento estamos peleando con intereses muy fuertes, yo he sido y mi familia hemos sido amenazados de muerte, lo que pasa es que no he querido hacer show mediático con ese tipo de denuncia, sí se lo dije al procurador y sí lo denuncié. A mí me llaman y me amenazan y nadie ni ningún procurador me ha dado protección”, aseguró. (Seguir leyendo…)