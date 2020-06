Ayudemos a este niño dominicano

View this post on Instagram

Mi sobrinito Jonathan Marco, uno de los niños más alegres e inteligentes que conozco, fue diagnosticado con un tumor cerebral. Luego de consultar con varios doctores, se decidió que la mejor opción para salvarle la vida es operarlo en Estados Unidos. Todo el procedimiento y los tratamientos que siguen hacen un costo enorme que sobrepasa los 2.5 millones de pesos, por lo que la familia ha habilitado un GoFundMe para poder costear estos gastos y enviar a Jonathan Marco a E.E.U.U. antes de que el tumor se siga expandiendo dentro de su cerebro. . Este es uno de los momentos más difíciles que como familia hemos tenido que pasar, pero estamos confiados en la capacidad de los doctores y en que pronto tendremos a Jonathan Marco entre nosotros nuevamente con la alegría y las ocurrencias que lo caracterizan. . Cualquier colaboración, ya sea una donación o que compartan el GoFundMe o este video es de gran ayuda para Jonathan Marco. Pueden hacer las donaciones a través de GoFundMe (link en bio) o directamente a través de las siguientes cuentas de ahorro: . -Banco BHD Leon: 12567290037 Marilyn Lara -Banreservas: 3400292151 Mariluz Lara . GRACIAS!