Negro Santos todavia necesita Sangre A Positiva

El creador del primer programa de televisión de promoción del país en Estados Unidos, se encuentra interno en Cedimat, donde será operado este lunes, por lo que se necesitan seis pintas de sangre de tipo A Positivo.

Keydi Rodríguez, una de sus hijas, indico que Santos obstruidas cinco arterias cardiovasculares por lo que su estado es de extremo cuidado. Sera operado lunes o martes pero que se deben tener disponibles cuando menos seis pintas de sangre fresca de ese tipo, donación que debe hacerse este domingo 28 por indicación de los médicos.

La hija menor del productor televisivo dijo que se han presentado algunos donantes, pero que los médicos les han pedido que regresen el domingo temprano, a fin de que la donación sea de sangre fresca. Los donantes voluntarios pueden dirigirse al Banco de Sangre de Cedimat, en Plaza de la Salud. Keidi Rodríguez, tiene el móvil 829 886 8068.

Negro Santos, nacido en Bonao, desde donde se traslado a Sabana Grande de Boya, localidad en la que se inició como locutor para llegar a ser luego parte del equipo de talentos de la legendaria Radio Guarachita para posteriormente fijarse la meta de crear un programa televisivo que promoviera turísticamente la Republica Dominicana en los Estados Unidos, hace 48 anos. El programa no esta en el aire desde hace un par de años.

El programa fue puesto en pantallas de la ciudad de New York el 17 de noviembre de 1974, como primera producción de televisión dominicana de proyección internacional en la programación de Telemundo, Canal 47 en la ciudad de Nueva York.

Durante sus 45 años de transmisión, el programa participó un selecto grupo de talentos para su producción y parentación: Zoila Luna, Miguel Ángel Herrera, Dafne Guzmán, Tony Britto, Dolfi Peláez, José Rafel Sosa Elías Muñoz, Ellis Pérez, Manuel Puerié-Cordero y Tatiana Rosario, entre otros.

Por su labor de difusión del talento artístico y la promoción turística que hizo durante décadas, muchas veces sin contar con patrocinio oficial, recibió numerosos reconocimientos, incluyendo el Premio Soberano al Mérito, el Premio ACES de los cronistas de arte de New York,

Los 30 anos de Santo Domingo Invita lo convirtieron en el único programa dominicano que festeja ese aniversario en Radio City Music Hall, el 24 de mayo del 2004, cuya producción artística fue de Vidal Cedeño.