Nathalie Hazim lanza canción para ayudar

🗣 🔛 #puertasadentro solo vives de amor. Y esto me lo enseño la pandemia. _ Esta canción sino es la más significativa entonces, es la más importante de toda mi carrera. Porque no se trata de mi, sino de darle significado a “tocar” una canción y que esto se convierta en alimento. . Junto a @jompeame estaremos brindando en una primera etapa como meta, llevar kits de alimento para 1,000 familias dominicanas. . Espero contar con ustedes. Compartan la música. Escucha tu corazón. #AyudaPuertasAdentro podrás donar directamente a la causa además, desde este viernes 26 vía jompeame.com