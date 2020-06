Nabila Tapia habla de su cirugía de glúteos | Don Miguelo | Nuestra Belleza Latina

View this post on Instagram

Agradecida con @univision (@jomarigoyso el programa Sal y Pimienta, por esta hermosa entrevista. Ojalá que mi testimonio pueda servir para que muchas jóvenes entiendan que algunos procedimientos estéticos son de alto riesgo y que tienen consecuencias terribles. Contar mi historia, mostrar mis cicatrices, me hace más fuerte, más mujer. El tiempo De Dios es perfecto, y confío que en grandes cosas vienen para aquellos que nunca se rinden. Gracias @univision mi casa, por siempre tener las puertas abiertas para mi!! 🧡