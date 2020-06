FOTO | Agente de Aduanas decomisa mono prohibido

Texas.–Oficiales de EE.UU. Aduanas y Protección Fronteriza, Operaciones Aduaneras (OFO por sus siglas en inglés) en el Puente Internacional de Hidalgo generalmente descubren artículos o mercancías prohibidos durante sus operaciones diarias, pero recientemente encontraron que un pequeño mono araña supuestamente seria contrabandeado a los Estados Unidos.

«Encontrar a este mono es ciertamente inusual, pero no una primera para nuestros oficiales en Hidalgo,» dijo el Director del Puerto, Carlos Rodríguez, Puerto de Hidalgo/Pharr/Anzalduas. «Nuestros oficiales normalmente descubren productos agrícolas prohibidos, mercancías, monedas, armas y narcóticos, pero en ocasiones se encuentran con personas que intentan contrabandear animales exóticos también.»



El 23 de Junio, un hombre de 23 años, un ciudadano estadounidense de Pharr, Texas, llegó al Puente Internacional Hidalgo-Reynosa en una camioneta blanca Ford F-150 de 2015 y un oficial de CBP lo remitió para una inspección adicional. Los oficiales que realizaban la inspección secundaria descubrieron un pequeño mono araña escondido dentro de la consola central y lo retiraron con cautela, colocándolo en un contenedor de animales.

CBP OFO se comunicó con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS) y llegó un agente para evaluar la situación. USFWS determinó que este animal era un mono araña (Ateles sp.), considerado monos del Nuevo Mundo que se encuentran en los bosques tropicales de América Central y del Sur, incluyendo el sur de México y se consideran en peligro de extinción bajo la Ley de Especies Amenazadas.

USFWS tomó la custodia del mono que será puesto en cuarentena a la espera de la disposición final, que podría incluir la donación al zoológico Gladys Porter en Brownsville, Texas.

U.S. Customs and Border Protection is the unified border agency within the Department of Homeland Security charged with the management, control and protection of our nation’s borders at and between official ports of entry. CBP is charged with securing the borders of the United States while enforcing hundreds of laws and facilitating lawful trade and travel.