Video: Fokiuses se dan par de trompá

Circula un video donde se observa al diputado Levis Suriel de la Fuerza del Pueblo agredir al diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Aridio Vásquez. El hecho ocurrió el pasado sábado luego de que aprobara la extensión del estado de emergencia. Por el momento se desconocen los motivos que lo llevaron a arremeter contra su colega.