Imágenes | Accidente feo en Las Terrenas

En la tarde de este domingo fallecieron dos jóvenes ambos de 21 años de edad, tras deslizarse en un four wheels y chocar con un poste del tendido eléctrico en Punta Popy, Samaná. . Se trata de Odris Manuel Félix y Estephany Denis Méndez quienes se encontraban de vacaciones desde la ciudad de Santo Domingo. . . Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. ___ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #Covid19 #CoronavirusenRD #tvdominicana