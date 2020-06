VIDEO | Despedida de “La Verdolaga”

View this post on Instagram

Video muestra el momento en que familia, amigos y miembros de la comunidad despiden este miércoles al joven Yendy Garó Pérez, mejor conocido como “La Verdolaga”, quien se dio a conocer a través de las redes sociales por sus carreras de motor clandestinas, a pesar de su obesidad. El sepelio se llevó a cabo en la comunidad El Cachón, de la provincia de Barahona, de donde era nativo. #Elnuevodiariord