La salud de Dafne Guzmán

View this post on Instagram

"UN DIA SUFRIDO ES UN DÍA – NO -VIVIDO" Les cuento que hace más de 3 años me empecé a sentir mal, 1ero me dolía una cosa y luego otra. Con el paso del tiempo confirmé como que me estaba desgastando, además de que en esas condiciones, mis compromisos, sueños e ilusiones, me estaban costando cada vez más materializar; No tenía fuerzas. Hasta que con la ayuda de mi familia, amigos y compañeros de trabajo que en este proceso, me han demostrado mucho más que su solidaridad, decidí empecé a tomar cartas al asunto y a lo mejor sonando, un poco egoísta, APRENDER A AMARME MAS…CUIDANDOME 🤗 Gracias a todos ustedes por su cariño y preocupación, LOS QUIERO MUCHO 💖 Mi eterno agradecimiento a los diferentes especialistas, así como empresas que tanto a nivel nacional e internacional, me han manifestado su desinteresada intención de echarme una mano y motivarme 🙏🏻 Esta noche desde @Cediah.Rd junto al equipo de profesionales y especialistas que lo conforman y se han desbordado en atenciones y cariño conmigo, les mando un fuerte abrazo. GRACIAS A TODOS USTEDES POR TANTO AÑOÑAMIENTO. Yo entiendo que ya vamos entrando en la fase 2 de este proceso…SEGUIMOS 🏃‍♀️ 🏃‍♀️🏃‍♀️ #CEDIAH #DeCalleConmigo