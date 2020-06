View this post on Instagram

Alo!! Éste domingo 5 de julio, ponte tu mascarilla y arranca para las votaciones. CERO EXCUSAS. Aquí te dejo un videíto para que veas lo fácil que es y cómo es que se va a votar. @juntacentral #Elecciones2020RD #TutorialElectoral #PonteTuMascarillaYVota