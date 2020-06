VIDEO | Hermano del ministro de Salud detenido en toque de queda

View this post on Instagram

Detienen violando toque de queda hermano de ministro salud sin mascarilla, con licencia vencida y aliento a alcohol SANTO DOMINGO. – La periodista Rosalba Escalante Feliz de EN Televisión reportó que ayer domingo Rafael Felipe Sánchez Cárdenas, hermano del ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, violó el toque de queda, transitando en un vehículo sin mascarilla, con aliento a alcohol y la licencia vencida desde el 2018, hecho ocurrido en las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero. La periodista denunció que el mayor Rafael Abreu de la Policía Nacional intentó borrar el video de este equipo de periodistas, debido a que fue enviado a “salvar” al hermano del funcionario, quien en un principio trató de intimidar al equipo de periodistas y finalmente se disculpó con ellos, alegando que cuando lo llamaron solo le dijeron que se trataba de una emergencia y de un caso de violación a la disposición presidencial. El hermano del ministro de Salud quedó arrestado y su vehículo retenido.