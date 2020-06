El poderoso mensaje de Beyoncé

View this post on Instagram

"Se escuchan sus voces y esto le está demostrando a nuestros antepasados ​​que sus luchas no fueron en vano", dijo @Beyonce al recibir el prestigioso Premio Humanitario en los BET Awards este domingo 28 de junio. El galardón fue entregado por la exprimera dama Michelle Obama. La cantante agregó en su discurso de agradecimiento que votar en las próximas elecciones podría ayudar a poner fin a un "sistema racista y desigual" en EEUU. “Ahora tenemos una cosa más que debemos hacer y es votar. Te animo a que sigas tomando medidas. Continuar cambiando y desmantelando el sistema racista y desigual”. #Beyonce #vote #BETAwards