El niño Derek ya está caminando

No, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor Por el cual hay que luchar💪🏻 ¡GRACIAS MI DIOS! ¡GRACIAS MI DIOS! ¡GRACIAS MI DIOS! Son tantas las emociones que siento, mi corazón rebosa de felicidad, pero a la misma vez lloro, lloro de alegría, el tiempo de Dios es extremadamente perfecto . Nuestro angel @drfernandonoriega gracias mil, que el Señor lo Bendiga siempre ❤️ y todos ustedes, los más sinceros seguidores por todas sus oraciones y buenos deseos, los amamos ❤️ Entrando a una nueva etapa de muchas terapias, fuerza de voluntad, perseverancia y mucha Fe, hace 5 meses estabas de rodilla y ahora ya estás de pies dando tus pasos, cuanto te amo guerrero, gracias por hacerme tan feliz. #iloveyouderek #vamosderektupuedes👏🏻💪🏻 #todossomosderek❤️ #sindiosnadasoy🙏