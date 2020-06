Campaña cochina: puerquitos voladores

View this post on Instagram

Circula en redes sociales video donde se observa como desde un camión rotulado con la imagen del candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, reparten cerdos pequeños durante la entrega alimentos crudos como ayuda en medio de la pandemia por COVID-19. Durante un acto desorganizado donde lanzan racimos de plátanos, fundas de víveres y ajíes, decenas de personas procuran “su puerquito”. Por el momento se desconoce dónde ocurrió. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana