Las bici-rutas de la capital

View this post on Instagram

⁣🚴🍃 Como parte de la celebración del #DíaMundialDeLaBici. ⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ 🚴El #INTRANT y la @AlcaldiaDN, dejaron habilitada la nueva ciclovía piloto.⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣ «Este día es para sumar esfuerzos, sensibilizar a las autoridades y ciudadanos y para promover la seguridad peatonal y de los ciclistas y crear espacios para un modo alternativo de transporte que viene a integrarse al sistema de transporte público de la ciudad para beneficiar al medio ambiente y a la calidad de vida de los ciudadanos», Ing. Claudia Franchesca de los Santos (@ClafranchescaRD). |#INTRANT #VoyEnBiciRD