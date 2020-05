Adivina adivinador: Comunicadora dominicana cuando chiquita

View this post on Instagram

Acabando de hacer mi rutina de ejercicios en casa y me tomo esta fotico para mandarle a @bonamarcos mi compañera de ejercicios #Gaby 👧🏻 pero me detengo un momento y miro mis axilas que después del embarazo me quedaron oscuras y comencé a utilizar de todo, pero gracias a una recomendación de @carolineaquino1 probé la crema hidratante de @cuidando_tu_piel que me ha blanqueado todo señores 😍 se las recomiendo 100 % y mas en este momento que estamos comiendo de más y la piel se nos puede estriar y si la mantenemos bien hidratada podemos evitarlo.