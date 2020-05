Japi verde Fernandito

View this post on Instagram

Hoy en mi cumpleaños #65 quiero agradecer infinitamente a todos los que se han tomado 1 minuto de su valioso tiempo para felicitarme vía las redes, llamadas telefónicas, WhatsAPp en fin, estoy muy feliz de haber nacido en esta bella tierra llena de hombres y mujeres con valores entregados a una causa. Celebraré con todos ustedes este dia tan especial que hizo el señor para mí y uso a mis padres para poder traerme al mundo y cumplir una misión, una misión que ya tiene casi 50 años ininterrumpido con altas y bajas pero como dice un amigo por ahí "Es mejor empezar mal y terminar bien , que empezar bien y terminar mal". Pronto nos veremos pueblo dominicano y recuerden que aún esta pendiente el vs , pongan fecha que le vamos hacer ese conciertazo de regalo mi hnito Alex Bueno y un servidor. Gracias, los amo!!!! 🎉🎉🎉