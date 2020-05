«intentamos ahorcarnos…no sabíamos qué hacer”

Relatan las horas dramáticas de su naufragio:

Según narran, eran las 9:00 de la mañana cuando tomaron un celular y lo colocaron hacia arriba con el propósito de conseguir señal. Llamaron a las personas encargadas del viaje, en San Pedro de Macorís, para pedirles ayuda, pero no les creyeron.

“Decían que, cómo si estábamos en medio del mar y la embarcación se volteó, teníamos un celular y señal para llamar. Nos colgaron, volvimos a llamar y no contestaban, no creían lo que les estábamos diciendo” ( Seguir leyendo…)