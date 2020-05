VIDEOS | La vergüenza ajena más grande

View this post on Instagram

Hice este stop en mis quehaceres para desahogarme, como saben si hay algo que me caracteriza es que siempre he sido una persona que le gusta crear empatía, pero aquí me voy a olvidar un poco del “amiguísimo” de los medios. Esta ha sido la verguenza ajena más grande que me ha dado en los medios de comunicación de mi país, hacer un programa especial a @tdandrades y permitir que pase esta barbaridad con el pacha? @elpachaoficial Exponer a tony y dejar que el pacha diga todo lo que dijo? Que de especial tiene el programa? ustedes me excusan @elshowdelmediodia e @ivanruiztv pero puede ser quien sea y yo lo saco del aire, que me quiera dañar mi programa así? si bien es cierto que el programa vive de la actualidad y la tele realidad, recuerden que la tele realidad tambien tiene sus límites y con un boton podian sacar al pacha, un día dije que no merece mi respeto por lo que le hizo a margaro en el aire y cada día se esfuerza más para que nunca tenerlo. Siento mucho tener que mencionar tanto al show como a Ivan Ruiz en este comentario, pero alguien debe cargar con esta responsabilidad, porque no solo para premios y elogios estan sus representantes, sino tambien para dar la cara antes las adversidades. Hoy se les fue la mano a la realidad y los que sabemos del trabajo de Tony, como ha llegado, de su trabajo intachable, creo que fue no solamente un golpe bajo sino vulgar, racista, de muy poca clase y por eso siempre el pacha va a tener que hacer ruido para que lo escuchen porque de otra manera hace rato que su extinción hubiese llegado. Me solidarizo con nuestro hermano tony y me da pena y vergüenza lo que paso el dia de hoy. #losescuchoporlaradio