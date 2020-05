Matan empleado de la Junta Distrital de Santiago Oeste

View this post on Instagram

Dos individuos a bordo de una motocicleta le dispararon por la espalda al supervisor de transito del nuevo distrito municipal Santiago Oeste, Saturnino Plasencia, de unos 50 años de edad, próximo al escuela San Francisco de Asís en el sector de Cienfuegos. Plasencia era también era conocido como un dirigente político del Partido Revolucionario Moderno (PRM).