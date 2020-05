Más sobre el terremoto en Puerto Rico

View this post on Instagram

🇵🇷 Estos son algunos de los daños causados que dejó un terremoto de magnitud preliminar 5.5 en la zona sur de #PuertoRico, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. ⁠⠀ ⁠⠀ El epicentro del temblor se ubicó en la costa cerca #Guánica y #Guayanilla, ciudades que en enero también ⁠recibieron el impacto de otros sismos. ⁠⠀ ⁠⠀ Entre los daños más significativos en el casco histórico de #Ponce está el del Museo de la Masacre de Ponce: varios bloques se desprendieron del tejado y cayeron a la calle.⁠⠀ ⁠⠀ Hasta el momento no se ha reportado si hay víctimas mortales. ⁠⠀ ⁠⠀ Haz clic en el link del bio de @noticiastelemundo para más detalles.⁠⠀ ⁠⠀ 📸 Mayor of Ponce, Puerto Rico