“El plátano es el producto que yo creo que se consume más que el arroz, porque una familia no come tres veces al día, pero fácilmente come plátanos tres veces al día. Este es un país que se come alrededor de ocho o nueve millones de plátanos al día”, indicó el presidente de la Asociación de Productores de Plátanos de Azua, Alexis Marte:.( Seguir leyendo…)