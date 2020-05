Imágenes | Mural dedicado a las enfermeras dominicanas

View this post on Instagram

Motivación del Mural Una imagen del rostro de una niña usando mascarilla en protección al Covid-19, con su vista esperanzada hacia los rayos del sol. Las manos con guante en posición de recibimiento de esa dosis de vida. Gama de colores cálidos y sutiles: azul, que da la sensación de tranquilidad y paz. Amarillo que transmite optimismo y calidez. Vegetación, animales y humanos: entrelazados y unidos en perfecto balance mirando en dirección a la esperanza de una renovación. De cara a Dios, al sol a la vida. Cuando logremos vencer este enemigo invisible y potente, es posible que la situación producida por la pandemia del coronavirus, nos permita transformarnos en una sociedad mejor formada por individuos más residentes y empáticos. Este mural transmite esa ESPERANZA. Creación, diseño y pintura realizado por la artista visual, Minely Ortega, talento del municipio de Fantino. ¡Este mural es un orgullo para todos! #haciendoquelascosasbuenassucedan