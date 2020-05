Lo más raro en este vídeo es lo que no ves…

Aquí puedes ver el video original en cuestión:

This is the craziest thing I've ever seen. Kama ningeambiwa singeamini🤣🤣A monkey rides a motorbike and kidnaps a baby. Trained kidnapper?😳🤔

Willis Raburu Mpesa #RutoThePretender Safaricom #RemoveUkurYatani Lamu #Nairobi Eldoret Kibra #BlackChina #KenyattaJubileeFraud pic.twitter.com/0oTEBZjmCO

— Monrose Murugi 🇰🇪 (@MonroseMurugi) May 4, 2020