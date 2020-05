Video: Niegan entregar familiar fallecido por falta de pago

View this post on Instagram

Una joven identificada como Katherine Taveras denuncia que Plaza de la Salud se niega a entregarle su familiar fallecido por COVID19 a falta del pago de familiares. Explica que les piden más de 88 mil pesos de pago supuestamente por unos trajes utilizados por los médicos para tratarlo. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana