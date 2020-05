Video: Se incendia hotel en Las Terrenas

View this post on Instagram

Se registra desde la madrugada de este viernes un incendio que afectó varias áreas de un hotel ubicado en el municipio Las Terrenas. El siniestro, registrado en el hotel Bahía Príncipe, Portillo, afectó el área de la cocina, bar y recepción, de acuerdo a reportes preliminares. Al lugar se presentaron miembros del Cuerpo de Bomberos, quienes intentan sofocar las llamas. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #Elnuevodiariord