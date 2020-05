Cruz Jiminián: “Las oraciones pudieron más que la medicina”

View this post on Instagram

Las palabras “Gracias” no son suficientes para describir por completo el sentimiento de gratitud que tengo con Dios por concederme otra oportunidad, más bien por transformarme en el ejemplo puro de un caso totalmente milagroso. Asimismo, deseo agradecer al equipo médico del Hospital General Plaza de la Salud que trabajó arduamente para la optimización de mi salud, a todos los héroes que están arriesgándose al salir a servir al país durante esta pandemia, al pueblo dominicano y todo aquel que puso su fe en favor de mi bienestar, colocándome en sus oraciones y logrando que con la voluntad del señor hoy yo esté presente con una misión en esta tierra más clara que nunca. ¡Gracias!