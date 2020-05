Cheddy Garcia de luto

«Hace unos días murió mi padrastro Manolo a causa del Covid, el me crió, era un hombre bueno y familiar, los años lo fueron convirtiendo en una persona especial para toda la familia, fue muy triste sentir el impacto de tener un familiar entubado y muriendo sin tu poder pasarle la mano o brindarle una oración, ya las familias no podemos ni llorar juntos….»

NO lo quería publicar porque hay gente que todo lo que sufre un artista, no es dolor, es sonido..y dije: Mi alegria es de ellos, ( mi público) , mi dolor es mío,…😓😓😓😓😓😓😓😓….. pero Rosa mi amiga, me convenció de que debía compartirlo 1ro para evitar informaciones erradas y 2do porque mi público bueno y amoroso jamás se va a expresar así..Gracias al dr @drcruzjiminian por tanta SOLIDARIDAD TE AMO Y A TU HIJO LUIS ..Gracias a la clínica San Carlos la dra Scotto, dr Nuñez, Lembert, dra Ortiz, y todo el personal médico por todo lo que lucharon por el, gracias Zoraima Cuello por todo, gracias a Dios por regalarme la oportunidad de tenerlo con nosotros todos estos años, y Gracias Manolo por cada momento de alegría y tristeza que vivimos. Cada experiencia buena ó NO tan buena es lo que nos enseña a forjarnos como seres humanos.❤❤ .Dios te tenga en la gloria!🙏y le dé fuerza a mis hermanos y familia🙏

Te amo Manolo….Amen.

