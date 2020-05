Uno de los guionistas de ‘Los Simpson’, Bill Oakley, afirmó, en lo que parece ser una broma, que la serie, conocida por sus profecías, predijo los acontecimientos del año 2020. (Seguir leyendo…)

Chequea este video relacionado:

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3

— BILL OAKLEY (@thatbilloakley) May 6, 2020