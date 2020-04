Video: Covidiota con fuerza y su droguita

View this post on Instagram

Un hombre fue apresado por miembros de la unidad antidrogas de la Policía en el comando Nordeste, en el sector Los Jardines, a quien le ocuparon lo que se presume son sustancias controladas, el mismo mostró resistencia a unos diez agentes que debieron hacer uso de una pistola eléctrica para someterlo a la obediencia. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _________________ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana