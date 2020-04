Fallece la mamá del merenguero Mala Fe

Javier Gutiérrez (Mala Fe): Hoy quiero dar gracias a Dios por darme a madre doña Ramona por tanto tiempo, hoy te la llevaste sin darme chance a decirle adiós por ultima ves. El coronavirus es una enfermedad real, pero el ser humano no entiende hasta que no le pasa a si mismo. Que Dios te tenga en el lugar que te mereces. Yo se que estarás con los nobles. Recuerdo una vez caminando contigo y saludabas a todo el mundo y te pregunté, mamá por qué saludas si no lo conoces? y me dijiste hay que ser buena persona así todo el mundo te quiere….. Que en paz descanse mi viejita linda.