Madre de José María Cabral se recupera de coronavirus

Después de unas semanas con el diagnóstico positivo para COVID-19, mi madre ha dado negativo en las últimas pruebas y se recupera sin ningún síntoma. Agradecidos por las muestras de atención de los que estaban pendientes. Tuvimos el privilegio de tener su médico que pudo seguirla de manera remota ya que el protocolo nacional y la ausencia de síntomas de gravedad permitieron que se mantuviera aislada en su casa. No es celebración, ya que todavía hay muchas personas con el virus y en condiciones criticas, pero que sirva de aliento para aquellos que atraviesan la enfermedad. Esta enfermedad es altamente infecciosa (se pega muy fácil), en el caso de mi madre fue por reunirse con una amiga que había estado en contacto con otra amiga quien presentó prueba positiva para el COVID-19. A los 5 días del contacto inició con dolor de cuerpo y cansancio, luego un poco sofocada. (En ese momento avisó a todos los que había estado en contacto con ella previamente). Nunca tuvo fiebre, dolor en la garganta ni tos persistente. Con el tiempo fueron desvaneciendo los síntomas y sintiéndose mejor. El efecto psicológico fue crucial, todas las malas noticias la hacían sentirse peor. Si estás cerca de personas con el virus, te recomiendo (por teléfono o desde la distancia) darle aliento, soporte y noticias mas esperanzadoras, mantener el espíritu en alto ayuda muchísimo. Cuídense mucho, nos necesitamos uno al otro, aunque estemos a la distancia.