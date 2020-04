‘Los jugadores de baloncesto son maltratados en RD’

En conversación exclusiva para ESPN, el jugador dominicano Jack Michael Martínez indicó que: “La FEDOMBAL viene teniendo problemas desde hace mucho tiempo con la forma en que terminan y despiden a los jugadores de la selección. No hay ningún honor para aquellos que se sacrifican y ponen el nombre de su país en alto, en mi caso, me hicieron salir por la puerta de atrás; sé que es la misma situación con otros que se me han acercado, incluso con el mismo Francisco García, que fue gerente general de la selección”. (Seguir leyendo…)