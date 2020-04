Protección casera: Galón de agua en el caco

View this post on Instagram

NO FALTA EL "AVISPADO" . Este residente de Manila, Filipinas, salió a la calle a darse una caminata por su barrio con un galón de agua en la cabeza para que no fuera infectado por el coronavirus . En los últimos días el gobierno filipino endureció sus medidas para evitar la propagación del covid-19 en su país . 📷 Ted Aljibe . #Filipinas #Foto #NoticiasRCN #Covid19 #Coronavirus #Manila